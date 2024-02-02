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عربي-دولي

بكلمات نابية وعبارات بذيئة.. هكذا يصف بايدن ترامب في جلسات خاصة

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:46
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كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي ج بايدن وصف منافسه الجمهوري الأشرس دونالد ترامب بكلمات نابية وعبارات بذيئة في جلسات خاصة، وخلف الأبواب المغلقة.

وأشارت إلى أنه وصفه مرارا أمام أصدقائه القدامى ومساعديه المقربين بأنه شخص مريض معتوه، أحمق سخيف، يسعد بمصائب الآخرين، مستخدماً عبارات أكثر بذاءة بكثير، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".
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إلا أن البيت الأبيض رفض التعليق على تلك المزاعم.

في حين اعتبر كريس لاسيفيتا، أحد كبار مستشاري حملة ترامب أنه من المعيب ألا يحترم بايدن مقام الرئاسة علناً وسراً.

إلا أنه رأى في الوقت عينه أنه "ليس من المستغرب ألا يحترم المحتال جو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بنفس الطريقة التي لا يحترم فيها الشعب الأميركي عبر سياساته الفاشلة"، وفق قوله.

وقد تتعارض تلك المعلومات مع الصفات أو الصورة التي غالبا ما يظهر بها بايدن، كحريص على خفض مستوى الفظاظة والتوتر في المشهد السياسي بالبلاد.

لكنها تكشف في المقابل مستوى الغضب والتوتر الذي نما لدى بايدن تجاه الرجل الذي أطاح به سابقاً من منصبه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والذي قد يواجهه مرة أخرى، وسط جو أكثر توتراً بعد.
المصدر: العربية
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