رأت مجلة "Foreign Policy" الأميركية في تقرير لها أنه "مع تزايد الغضب العالمي إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ركزت الصين على تسخير الفجوة الآخذة في الاتساع بين مواقف واشنطن والجنوب العالمي بشأن الحرب لتعزيز طموحات السياسة الخارجية لبكين. وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل، كانت الصين حريصة على البقاء على الهامش، خوفاً من توريط نفسها في صراع متصاعد أو تعريض علاقاتها الإقليمية للخطر. لكن في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن رد فعل شرسا بسبب دعمها لإسرائيل، اغتنمت بكين أيضًا الفرصة للانحياز إلى ما يسمى بالجنوب العالمي الذي أدان بأغلبية ساحقة تصرفات إسرائيل، وهو ما شكل تناقضاً حادًا للموقف الأميركي".

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وبحسب المجلة، "قال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الصين "تتراجع في الغالب وتسمح للولايات المتحدة بارتكاب الانتهاكات". وأضاف: "إن المصلحة الوحيدة التي تسعى الصين إلى تحقيقها في الشرق الأوسط هي المراقبة في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بشكل كبير بين الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من الجنوب العالمي". منذ البداية، كان النهج الذي تبنته الصين في التعامل مع الحرب بين إسرائيل وحماس يتسم بالحذر. وفي الأشهر اللاحقة، قدمت الصين نفسها كصانعة للسلام، داعية إلى وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية دون الذهاب إلى حد توريط نفسها بشكل مباشر في الصراع. وقالت باتريشيا كيم، الزميلة في معهد بروكينغز، للمجلة، إن الصين "تجنبت بوضوح أي دور جوهري في الصراع المستمر". وقالت إنه بينما تريد بكين تصوير نفسها على أنها وسيط قوة إقليمي، "فليس لديها أي مصلحة في العمل كموفر للأمن أو التدخل بشكل مباشر في المواقف الصعبة التي قد تعرض علاقاتها في المنطقة للخطر".

وتابعت المجلة، "تتجلى هذه الديناميات في البحر الأحمر، حيث أدت أشهر من هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة العالمية. ومع ذلك، حتى مع قيام عدد متزايد من الدول بإرسال سفن لحماية الممر، قاومت الصين التدخل بقواتها البحرية. وذكرت رويترز أن أقصى ما ذهبت إليه بكين في التدخل هو الضغط سراً على إيران للتدخل، على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيين لهذه التقارير. ويتناقض نهج بكين بشكل حاد مع نهج واشنطن، التي لم تكن فقط لفترة طويلة واحدة من أقوى مؤيدي إسرائيل منذ بداية الدولة، ولكنها عملت أيضًا كمدافع رئيسي عن البلاد على الساحة الدولية منذ بدء الحرب، مستخدمة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع قرارات تدعمها عشرات الدول تدعو إلى وقف إطلاق النار. كما اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراءات في البحر الأحمر، حيث شنت ضربات ضد الحوثيين في اليمن وحشدت فرقة عمل دولية للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في الممر".

وأضافت المجلة، "ومع ذلك، في حين أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في خسائر إنسانية مدمرة، فقد أصبح الكثير من دول العالم يشعر بالإحباط وخيبة الأمل بشكل متزايد إزاء دعم واشنطن الثابت لإسرائيل. وفي الواقع، تحاول بكين الاستفادة من الانقسام، وقال إريك أولاندر، المؤسس المشارك لمشروع الجنوب العالمي الصيني: "إنهم يشعرون أن هذا سيؤدي إلى تقويض الولايات المتحدة بشكل أكبر في أعين بقية العالم، تحديداً في الأجزاء التي يهتمون بها". كجزء من هذه الاستراتيجية، قدمت الصين نفسها علناً باعتبارها صانعة للسلام، فاقترحت خطة سلام من خمس نقاط ودعت إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في مؤتمر صحفي لمجلس الأمن خلال الشهر الأول من الحرب: "إن الصين تعمل بلا كلل لتعزيز وقف الأعمال العدائية واستعادة السلام". وخلال جولته الأوسع في إفريقيا في كانون الثاني، استغل وزير الخارجية الصيني وانغ يي أيضًا رحلته إلى مصر لتكرار الدعوات لوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية".

وبحسب المجلة، "يقول الخبراء إن تصرفات بكين هي في الغالب أدائية، ولا تؤدي إلا إلى القليل من النتائج الملموسة. كتب أحمد عبوده، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، في كانون الأول أن جدية الصين في التوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس هي مجرد "دخان ومرايا"، مشيراً إلى "غموض اللغة الدبلوماسية الصينية والمبلغ الضئيل من المال الذي يقدمه ثاني أكبر اقتصاد في العالم" لغزة. وبدلاً من التورط في الصراع، ركزت بكين على إثارة الشكوك في واشنطن والمقارنة بين مواقف البلدين، كجزء من محاولتها التشكيك في الصدقية العالمية لإدارة بايدن. وكانت هذه الجهود واضحة للعيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت الصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي في تشرين الأول بعد انتقاده لعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار".

وتابعت المجلة، "في وقت لاحق من شهر كانون الأول، بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، استغلت بكين التصويت مرة أخرى لوضع نفسها إلى جانب الجنوب العالمي وتسليط الضوء على موقف واشنطن. وفي الآونة الأخيرة، انضمت بكين أيضًا إلى الجنوب العالمي في واحدة من أوضح حالات الغضب من تصرفات إسرائيل: قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، فإن قضية جنوب أفريقيا تعكس الضغوط الدولية المتنامية ضد إسرائيل، التي رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة" و"شنيعة"."

وأضافت المجلة، "لطالما أعطت الصين الأولوية لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، حيث اختتم وانغ، وزير الخارجية، مؤخرًا رحلته الخارجية الأولى لعام 2024 بزيارة مصر وتونس وتوغو وساحل العاج".