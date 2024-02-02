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عربي-دولي

"أوامر" من خامنئي للجيش الإيراني.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:08
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه بتجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في المنطقة، وأن خامنئي وجه "بتجنب الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة والنأي بإيران عن الجماعات التي قتلت الأميركيين" في المنطقة مؤخرا.
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وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تستعد للرد إذا شنت الولايات المتحدة ضربة انتقامية.

ووضعت القيادة الإيرانية جميع القوات المسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى، ونشرت صواريخ باليستية على طول الحدود مع العراق.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 3 من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرد الأميركي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم) أعلنت في 28 كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أميركيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة. (سكاي نيوز)

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