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عربي-دولي

القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:02
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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت، الخميس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله.
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وأكد المصدر إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.

تتشارك إسرائيل مع الأردن بحدود يبلغ طولها 238 كيلومترًا، ويمتد عليها معبرين؛ هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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