القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت، الخميس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله.وأكد المصدر إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.تتشارك إسرائيل مع الأردن بحدود يبلغ طولها 238 كيلومترًا، ويمتد عليها معبرين؛ هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة.