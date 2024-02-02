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عربي-دولي

الرئيس الإيراني يؤكد: لن نبدأ حرباً لكننا سنرد بقوة على استهدافنا

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:26
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة نقلها التلفزيون، اليوم الجمعة، إن "بلاده لن تبدأ حربا، لكنها سترد بقوة على كل من يعتدي عليها"، وفق تعبيره.

"سيتلقى رداً قوياً"
كما أردف "لن نبدأ أي حرب، لكن إذا أراد أحد الاعتداء علينا فسيتلقى ردا قويا"، في رسالة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة التي توعدت أمس الخميس بتنفيذ ضربات بشكل متدرج.
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أتت تلك التصريحات بعد ساعات على تأكيد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية، أن بلاده سيكون لها رد متعدد المستويات على هجوم الأردن الذي أوقع 3 قتلى أميركيين، ونحو 40 مصابا في صفوف الجيش.

كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على خطط بشأن توجيه ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة.

كذلك اتهم طهران بتدريب وتمويل الفصيل الذي نفذ الهجوم على البرج 22 عند الحدود الأردنية، في إشارة إلى كتائب حزب الله العراقية.

في حين أعلنت تلك الكتائب قبل أيام وقف عملياتها، وبرأت طهران من التورط في الهجمات التي شنتها سابقا على القوات الأميركية سواء في العراق أو سوريا. (العربية)


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