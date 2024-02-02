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عربي-دولي

باعوا معلومات للموساد.. كشف "خلية تجسس" جديدة في تركيا

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:33
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قبضت الشرطة التركية على 7 أشخاص، اليوم الجمعة، للاشتباه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وجرى اعتقال المشتبه بهم، الذين يزعم أنهم نقلوا المعلومات إلى الموساد عبر محققين خاصين في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (إم ي تي).
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وذكرت الأناضول أن ضباط فرع المخابرات ومكافحة الإرهاب التابعين لشرطة إسطنبول، نفذوا مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير على الساحل الغربي، بناء على أوامر أصدرها مكتب مدعي عام إسطنبول.

ويعتقد أن السلطات اعتقلت مشتبه بهما آخران في التحقيق في وقت سابق.

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 34 شخصا للاشتباه في قيامهم بأعمال لصالح إسرائيل. وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لتنفيذ نشاطات تشمل الاستطلاع و"ملاحقة واعتداء واختطاف" مواطنين أجانب يعيشون في تركيا.

إلى ذلك، قال وزير العدل يلماز تونج إن معظم المشتبه بهم متهمون بـ"التجسس السياسي أو العسكري" لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وتشير تقارير إلى أن جهاز الموساد جند فلسطينيين وسوريين في تركيا كجزء من عملية ضد أجانب يقيمون في تركيا.(سكاي نيوز)

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