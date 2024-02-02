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عربي-دولي
إدانة ترامب بجريمة خطرة ستكون عادلة.. بحسب 51% من الأميركيين
Lebanon 24
02-02-2024
|
04:38
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كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الأميركيين يعتبرون أن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"جريمة خطرة ستكون عادلة".
وفي استطلاع "ياهو نيوز" بالتعاون مع "يوغوف"، قال 51% من الناخبين المسجلين إن الإدانة بارتكاب "جريمة خطيرة" ستكون "نتيجة عادلة تهدف إلى تحميله المسؤولية عن أفعاله"، مقارنة بـ 38% اعتبروا أنها ستكون "نتيجة غير عادلة وتهدف إلى إلحاق الضرر السياسي به".
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ورأى 53% أنه إذا أدين ترامب بمثل هذه الجريمة، "لا ينبغي السماح له" بتولي منصب الرئاسة مرة أخرى، مقارنة بـ37% قالوا إنه لا مانع من توليه المنصب مرة أخرى.
وكشف الاستطلاع عن انقسام حزبي كبير، فقد قال 72% من الجمهوريين والناخبين ذوي الميول الجمهورية، 72% إن أي إدانة ستكون "نتيجة غير عادلة تهدف إلى الإضرار به سياسيا".
المصدر:
روسيا اليوم
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