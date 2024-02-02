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عربي-دولي

إطلاق سراح إبن رجل أعمال مشهور... لماذا دخل إلى السجن؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 05:08
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أعلن محامي أسرة الشاب كريم الهواري نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري العفو عنه، وإطلاق سراحه في القضية التي صدر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 3 سنوات بعد قتله 4 شباب دهسا تحت تأثير المخدرات في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.
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وقال المحامي إنه تم الإفراج عن نجل رجل الأعمال بعفو طبي، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم الأربعة.

وكانت الواقعة التي هزت الرأي العام المصري قد وقعت في 12 كانون الاول من العام 2021، حيث دهس كريم الهواري 4 طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم أثناء سيره بسيارته بسرعة جنونية. (العربية)
 
 
 

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