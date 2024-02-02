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عربي-دولي

فلسطينيون أميركيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

Lebanon 24
02-02-2024 | 05:25
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رفض بعض الأميركيين من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس؛ بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الصراع والأزمة في غزة.

 

وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأميركية - الفلسطينية في بيان: «اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي»، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين.

 

ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأميركية في الصراع في غزة، حيث قتلت الهجمات الإسرائيلية نحو 27 ألفاً، أي أكثر من واحد في المائة من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بحسب وزارة الصحة هناك.

 

وقالت المجموعة الفلسطينية - الأميركية أمس: «لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعد سوى إجراء روتيني». وأضافت أنها تعد واشنطن متواطئة في الأفعال الإسرائيلية.

 
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ودفعت الأزمة الإنسانية في غزة السكان إلى حافة المجاعة. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة قائلة إنه سيسمح لـ«حماس» بإعادة تنظيم صفوفها.

 

وذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، أن بلينكن اجتمع مع «عدد من قادة» الجالية الأميركية - الفلسطينية، دون ذكر عدد الحاضرين.

( الشرق الأوسط)

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