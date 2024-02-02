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عربي-دولي

اسرائيل اغتالته.. إليكم أوّل صورة للمسؤول الإيرانيّ البارز الذي قُتِلَ في سوريا اليوم

Lebanon 24
02-02-2024 | 05:54
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في ثاني ضربة خلال أسبوع، شنت إسرائيل غارات جوية فجر اليوم الجمعة على محيط العاصمة دمشق.

وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مسلحين موالين لإيران على الأقل، إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
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بينما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، مقتل سعيد عليدادى المستشار في الحرس الثوري، ونشرت صورة له.
 
كما وصفت عليدادي بحارس المرقد، في إشارة إلى "مرقد السيدة زينب".

أتى ذلك، بعدما أعلن مصدر سوي عسكري أن إسرائيل شنت "فجراً غارات جوية من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة عدداً من النقاط جنوب العاصمة". 

وكان المرصد أشار إلى أن الغارة استهدفت "مزرعة تابعة لحزب الله على طريق عقربا-السيدة زينب".

كما أوضح أن الغارات طالت أيضا موقعاً كان قد أُخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي.

في المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تلك الضربات، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. (العربية)
 
صورة سعيد عليدادى المستشار في الحرس الثوري(وكالة تسنيم)
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