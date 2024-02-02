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عربي-دولي

حادثة هزّت مواقع التواصل... طفلان يتعرّضان للضرب والتعنيف!

Lebanon 24
02-02-2024 | 06:13
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خلال الساعات الماضية، انشغل المصريون على مواقع التواصل بمقطع مصور لاعتداء رجل وامرأة على طفلين مكبلي الأيدي في منطقة السويس.

وكشفت وزارة الداخلية أن الطفلين هما ابنا السيدة، والرجل هو زوج والدتهما.
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وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الاعتداء، مبررين ذلك بعدم رغبتهما بوجود الطفلين معهما في المنزل لأن والدهما رفض إقامتهما معه. (العربية)
 
 
 

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