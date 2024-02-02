من الفضاء.. صورة تكشف ما تفعله إسرائيل في غزّة!

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وتأتي عملية الهدم هذه في وقت تقول فيه إسرائيل إنها ترغب في إنشاء منطقة عازلة هناك رغم اعتراضات المجتمع الدولي، ما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.ولا يمثل الهدم على طول هذا المسار سوى جزءاً صغيراً من الضرر الأكبر الذي خلفته الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والذي يشير تقييم إلى أنه ألحق أضراراً أو دماراً كاملاً بنصف مباني القطاع الساحلي.وأشار زعماء إسرائيل إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي قد يمنع تكرار هجوم 7 تشرين الأول، رغم التحذيرات الأميركية بعدم تقليص مساحة غزة.ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان بصدد إقامة منطقة عازلة، عندما وجهت إليه "الأسوشيتد برس" سؤالاً حول ذلك، واكتفى بقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل لجنوبي إسرائيل"، إلا أنه أقر بهدم مبان في جميع أنحاء القطاع.وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، شريطة تكتم هويته لمناقشته مداولات داخلية جارية، إن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.ومع ذلك، يثير نطاق عمليات الهدم تساؤلات حول مدى هذه الفترة "المؤقتة" للمنطقة العازلة المحتملة.وتبلغ حدود غزة مع إسرائيل نحو 60 كيلومتراً، ويقتطع إنشاء هذه المنطقة العازلة نحو 60 كيلومتراً مربعاً من قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية ما يقرب من 360 كيلومتراً مربعاً.وباتجاه جنوبي قطاع غزة، نجد معظم الأراضي في المنطقة العازلة المحتملة هي أراض زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي بلغت تكلفته مليار دولار والذي تم تشييده على أراض إسرائيلية ليفصلها عن القطاع.لكن بالقرب من بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، نجد وضعاً مختلفاً. وهناك، تظهر صور التقطتها أقمار اصطناعية من معامل بلانيت لابز وقامت الأسوشيتدبرس بتحليلها دماراً هائلاً للمباني، وأراض تم تجريفها في منطقة تبلغ مساحتها حوالى 6 كيلومترات مربعة.وعلى بعد ما يزيد قليلاً على 4 كيلومترات شمالاً، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى تربة جرداء على طول المنطقة العازلة المحتملة.وإلى الشمال، يوجد مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وهناك قتل جنود احتياط إسرائيليون كانوا يعدون متفجرات لهدم منزلين بالقرب من حدود إسرائيل في يناير، عندما أطلق مسلح قذيفة صاروخية على دبابة قريبة، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة، وانهيار المبنيين على الجنود، ومقتل 21 شخصا.كذلك، يوجد مجمع كبير من المستودعات مدمر جنوب شرق مدينة غزة، داخل المنطقة العازلة المحتملة أيضاً.ويتوافق تحليل "الأسوشيتد برس" مع علماء يدرسون بيانات الأقمار الاصطناعية لفهم مدى أضرار الحرب.وقام عدي بن نون، مدير مركز المعلومات الجغرافية بالجامعة العبرية في القدس، بإجراء مسح للأضرار على طول المنطقة العازلة المحتملة حتى 17 كانون الثاني.وقال بن نون لـ"الأسوشيتد برس" إنه من بين حوالى 2850 مبنى قد تواجه الهدم، تضرر 1100 مبنى بالفعل، وفي كامل أنحاء قطاع غزة يقدر تضرر نحو 80 ألف مبنى خلال الحرب.وتشير تقديرات كوري شير من جامعة سيتي في نويورك، وجامون فان دين هوك من جامعة ولاية أوريغون، إلى درجة أكبر من الأضرار، ويقدران أن ما لا يقل عن نصف مباني غزة، أي حوالي 143900 مبنى قد تضررت أو دمرت خلال الحرب.ووقعت الأضرار الأكبر في مدينة غزة – المدينة الأولى التي تم استهدافها في الهجوم البري – رغم أن الأضرار تتزايد في مدينة خان يونس جنوبا.وفي المنطقة العازلة المحتملة التي يبلغ طولها كيلومتر واحد، تعرض ما لا يقل عن 1329 مبنى لأضرار أو دمار كامل منذ بدء الحرب، حسبما قال المحللان الأميركيان للأسوشيتدبرس.ولن تشمل المنطقة العازلة المحتملة حدود غزة مع مصر، التي يوجد بها بالفعل شريط عازل ضيق يعرف باسم محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا)، أنشئ بموجب اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979.وفي كانون الأول الماضي، أبلغت إسرائيل حلفاءها الغربيين والدول العربية بخططها لإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، حسبما قال دبلوماسيون مصريون وغربيون للأسوشيتدبرس، ولم تتضمن المناقشات حينها أي تفاصيل محددة.وأثارت أنباء المنطقة العازلة مخاوف المجتمع الدولي بشأن كل الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر، وخاصة في الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل طوال الحرب.