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عربي-دولي

حقائق مرعبة.. تقرير أممي يكشف "مأساة أطفال غزة"!

Lebanon 24
02-02-2024 | 06:21
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريبا في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.
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وذكر جوناثان كريكس، مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الأطفال "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية"، وأضاف: "هؤلاء لا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف".

وتابع: "قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة".

وأكمل: "اليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".

وخلف الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في غزة استشهاد أكثر من 27 ألف شخص وإصابة 66 ألفا آخرين.

ولا تفرق وزارة الصحة بين الوفيات بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن معظم القتلى كانوا من النساء والأطفال. 
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