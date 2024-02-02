بريطانيا تسهل دخول أراضيها لمواطني هذه الدولة العربية

أعلنت بريطانيا، الجمعة، منحها المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، اعتبارا من 1 شباط 2024.

ويأتي قرار بريطانيا في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وبريطانيا، وتسهيلاً على الراغبين بزيارة المملكة المتحدة.

وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتباراً من 22 شباط الجاري.

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وخلال هذه الفترة يتوجب على الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحاً، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.