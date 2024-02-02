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عربي-دولي

اعتدوا عليها أمام الجميع... "بلوغر" تتعرّض للضرب من قبل 3 أشخاص وإصابتها خطيرة

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:25
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كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات فيديو مرعب لمجموعة من الأشخاص يعتدون على سيدة في إحدى المناطق في القاهرة.

ووثق فيديو تفاصيل الواقعة، حيث تناوب مجموعة من الأشخاص الاعتداء على سيدة مصرية تبيّن في ما بعد أنها بلوغر شهيرة وانهالوا عليها ضربا، ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة.
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واتّهمت السيّدة أحد الأشخاص ونجله بارتكاب الواقعة وقيامهما بتحريض شاب آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناتها على موقع يوتيوب.

وأعلنت الداخلية المصرية أنه تم ضبط المتهمين داخل فيلا مستأجرة في منطقة المعمورة في الإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها مقابل مبلغ مالي لخلافات حول أرباح القناة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المتهم الثالث وتبيّن أنه يقيم في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وقالت البلوغر المصرية، إن الجناة حاولوا إغلاق قناتها ونشر فيديوهات مخلة على خاصية التعليقات لإجبار مسؤولي "يوتيوب" على إغلاقها.

وأكدت أنها كانت تتعاون مع اثنين من اليوتيوبر، لكنها اكتشفت أنهما يقومان بالتشهير ببعض السيدات فانسحبت من اتفاقها معهما على إدارة قناتها ورفضت العمل، مضيفة أنها تلقت تهديدات منهما بالتعدي عليها وضربها لو لم تستجب لطلباتهما حول الأرباح. (العربية)
 
 
 

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