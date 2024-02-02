أين يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بأمواله؟

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يحتفظ الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك الذي يفتقر إلى مبالغ كبيرة من النقد، بثروته في حصص ملكية في عدة شركات، بما في ذلك "تسلا".ويمتلك ماسك 411 مليون سهم ونحو 304 ملايين من أسهم خيارات الموظفين في "تسلا"، بإجمالي حوالي 127 مليار دولار، وهو الجزء الأكبر من ثروته.ولا تشمل هذه الحسابات أمر القاضي هذا الأسبوع، الذي طلب من ماسك إعادة بعض "خيارات أسهم الموظفين" التي حصل عليها.وبجانب تسلا، أسس ماسك "سبيس إكس"، وهي شركة خاصة تصنع الصواريخ والأقمار الاصطناعية في عام 2002.