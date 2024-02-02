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إقتصاد

أين يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بأمواله؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:36
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يحتفظ  الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك الذي يفتقر إلى مبالغ كبيرة من النقد، بثروته في حصص ملكية في عدة شركات، بما في ذلك "تسلا".

ويمتلك ماسك 411 مليون سهم ونحو 304 ملايين من أسهم خيارات الموظفين في "تسلا"، بإجمالي حوالي 127 مليار دولار، وهو الجزء الأكبر من ثروته. 
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ولا تشمل هذه الحسابات أمر القاضي هذا الأسبوع، الذي طلب من ماسك إعادة بعض "خيارات أسهم الموظفين" التي حصل عليها.

وبجانب تسلا، أسس ماسك "سبيس إكس"، وهي شركة خاصة تصنع الصواريخ والأقمار الاصطناعية في عام 2002.
 
ويملك في "سبيس إكس" 42 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بقيمة إجمالية تزيد عن 71 مليار دولار.

ويستحوذ ماسك على 79 بالمئة من أسهم شركة "إكس" بقية 8.4 مليار دولار، إذ تقدّر قيمة "إكس" الآن بأقل من نصف ما كانت تقدّره "تويتر" في وقت الصفقة. (الحرة)

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