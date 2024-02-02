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اليونيسف: أطفال غزة بحاجة لدعم بمجال الصحة النفسية

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:40
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قالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)»، اليوم، إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

 

وقال جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب «يونيسف» في الأراضي الفلسطينية، إن الأطفال «تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية. ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي، أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف.

 

وتابع: «قبل هذه الحرب، كانت (يونيسف) ترى بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل».

( الشرق الأوسط)
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