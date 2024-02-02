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فرنسا تحمل روسيا مسؤولية مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:45
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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بمقتل اثنين من مواطنيه العاملين بالمجال الإنساني في قصف روسي على أوكرانيا، وصف الحادثة بأنها "عمل جبان ومشين".

 

وقال ماكرون على منصة "إكس" إن "مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا في غارة روسية يعد عملا جبانا ومشينا".

 

وأعرب عن تضامنه مع "جميع المتطوعين المنخرطين في مساعدة الشعوب الأخرى".

 

فيما لم يصدر أي تعليق فوري من روسيا على الحادثة.

 

وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، على منصة "إكس": "استهدفت الهمجية الروسية المدنيين في أوكرانيا، ودفع اثنان من العاملين الإنسانيين الفرنسيين حياتهما ثمنا لالتزامهما تجاه الأوكرانيين".

 

وأضاف: "يتعين على روسيا أن تتحمل مسؤولية جرائمها".

( الأناضول)
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