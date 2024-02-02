Advertisement

عربي-دولي

السويد تحقق في واقعة السفارة الإسرائيلية باعتبارها "جريمة إرهابية"

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1159899-638424888348443634.jpeg
Doc-P-1159899-638424888348443634.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية، الجمعة، فتح تحقيق في «جريمة إرهابية» بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد الأربعاء.

 

وأشارت في بيان إلى أنّ «التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة في 31 يناير (كانون الثاني) تولّته الاستخبارات السويدية»، موضحة أنّ «الصفة الجنائية (تمّ) تغييرها إلى جريمة إرهابية».

 
Advertisement

قرابة الساعة 13.08 (12.08 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية، الشرطة، بأنها «عثرت على جسم تعتقد أنه خطر»، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة.

 

وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين في إزالة الألغام، فيما أفادت الشرطة بأنّه من المحتمل أنّها كانت «مفعّلة».

 

وعلقت البعثة الإسرائيلية في السويد على الفور، مندّدةً بـ«محاولة هجوم». وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة «إكس»، «لن يخيفنا الإرهاب»، بينما وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الوضع بأنه «خطر جداً».

 

ونقلت صحيفتا «أفتونبلاديت» (Aftonbladet) و«إكسبرسن» (Expressen) الشعبيتان السويديتان عن مصادر لم تحدّدها قولها، إنّ الجسم الذي عُثر عليه كان عبارةً عن قنبلة يدوية. وأوضحت صحيفة «أفتونبلاديت» أنّ العبوة رُميت من فوق السياج المحيط بالبعثة، وسقطت على الأرض بالقرب من المبنى.

( الشرق الأوسط)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-02-02
12:15 | 2024-02-02
11:42 | 2024-02-02
11:27 | 2024-02-02
11:26 | 2024-02-02
11:16 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24