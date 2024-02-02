السويد تحقق في واقعة السفارة الإسرائيلية باعتبارها "جريمة إرهابية"

أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية، الجمعة، فتح تحقيق في «جريمة إرهابية» بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد الأربعاء.

وأشارت في بيان إلى أنّ «التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة في 31 يناير (كانون الثاني) تولّته الاستخبارات السويدية»، موضحة أنّ «الصفة الجنائية (تمّ) تغييرها إلى جريمة إرهابية».

Advertisement

قرابة الساعة 13.08 (12.08 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية، الشرطة، بأنها «عثرت على جسم تعتقد أنه خطر»، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة.

وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين في إزالة الألغام، فيما أفادت الشرطة بأنّه من المحتمل أنّها كانت «مفعّلة».

وعلقت البعثة الإسرائيلية في السويد على الفور، مندّدةً بـ«محاولة هجوم». وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة «إكس»، «لن يخيفنا الإرهاب»، بينما وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الوضع بأنه «خطر جداً».

ونقلت صحيفتا «أفتونبلاديت» (Aftonbladet) و«إكسبرسن» (Expressen) الشعبيتان السويديتان عن مصادر لم تحدّدها قولها، إنّ الجسم الذي عُثر عليه كان عبارةً عن قنبلة يدوية. وأوضحت صحيفة «أفتونبلاديت» أنّ العبوة رُميت من فوق السياج المحيط بالبعثة، وسقطت على الأرض بالقرب من المبنى.

( الشرق الأوسط)