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عربي-دولي

بوتين: القوات الأوكرانية تحوّلت إلى "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
02-02-2024 | 10:23
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات المسلحة الأوكرانية التي باتت تهاجم المدنيين والأطباء، قد تحولت بالفعل إلى منظمة إرهابية.

وأشار بوتين إلى اعتراض مكالمة بين طاقمي دبابتين أوكرانيين كانا يحاولان دخول دونيتسك في عام 2022.
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وقال الرئيس الروسي إن أحدهم أطلق النار على مدني بالقرب من دونيتسك، فسأله الثاني: "لماذا فعلت هذا؟ إنه رجل يرتدي بدلة رياضية خرج للتو من المنزل، لديه عائلة في المنزل، ويمكنك سماع أصوات الأطفال وهم يركضون هناك". فكان  الجواب: "نعم، كلهم إرهابيون هنا".

وشدد بوتين على أن "ما يسمى بالقوات الأوكرانية المسلحة، تحول بالطبع إلى منظمة إرهابية كهؤلاء، يطلقون النار حتى على سيارات الإسعاف".

وأضاف "إن النازية الجديدة هي ما نراه اليوم"، مشيرا إلى ما حدث في البرلمان الكندي خلال تكريمه أحد النازيين واستقباله له بالتصفيق. (روسيا اليوم)
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