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عربي-دولي
إسرائيل تعترض صاروخاً بالستيّاً... من أين أُطلق؟
Lebanon 24
02-02-2024
|
10:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن اعتراض صاروخ "أرض - أرض" في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترض نظام السهم "حيتس" بنجاح في منطقة البحر الأحمر صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية".
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وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه نظام "آرو" اعترض صاروخا باليستيا أطلق على إسرائيل من اليمن. (روسيا اليوم)
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