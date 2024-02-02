​إسرائيل تعترض صاروخاً بالستيّاً... من أين أُطلق؟

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن اعتراض صاروخ "أرض - أرض" في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترض نظام السهم "حيتس" بنجاح في منطقة البحر الأحمر صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه نظام "آرو" اعترض صاروخا باليستيا أطلق على إسرائيل من اليمن. (روسيا اليوم)