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عربي-دولي

بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. مزارعو إيرلندا على خطّ إشعال الساحات

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:16
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أعلن مزارعو إيرلندا انضمامهم إلى حراك المزارعين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بعد العقوبات ضد روسيا، ودعم بروكسل أوكرانيا على حسابهم.

وأكد رئيس جمعية المزارعين الإيرلنديين، رانسي جورمان، أن المزراعين الإيرلنديين يشعرون "بخيبة أمل إزاء ما يحدث، وأنهم يتم طردهم من العمل من قبل البيروقراطيين في بروكسل ومسؤولي وزارة الزراعة البعيدين كل البعد عن الحياة اليومية الحقيقية للمزارع".
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وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المزارعون في دول أوروبية بينها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أسبانيا، إيطاليا، بولندا ورومانيا وغيرها باحتجاجات بسبب تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها. 

في المقابل يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ، مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا، ما تسبب لهم بخسائر فادحة.

وانتقد المزارعون الأوروبيون انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المحروقات، إذ أدت العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساع للتخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وغلاء الغذاء والمعيشة في أوروبا.(الميادين)
المصدر: الميادين
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