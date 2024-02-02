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عربي-دولي
أنباء عن تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.. ما صحّتها؟
Lebanon 24
02-02-2024
|
11:26
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نفى مصدر أمني سوري لوكالة "روسيا اليوم" الأنباء حول تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.
وأشار إلى تعديلات روتينية لعائلاتهم في سوريا، واصفا الوجود الإيراني في سوريا بالشرعي.
ونقلت "رويترز" عن مصادرها، في وقت سابق، أن "الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية، وقرر الاعتماد على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه".
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