طائرات مسيّرة حلّقت فوق بغداد.. هل اقتربت العملية العسكرية الأميركية؟(فيديو)

شهدت سماء العراق اليوم، تحليق 3 طائرات مسيرة أميركية فوق العاصمة العراقية بغداد.



وأشارت قناة الميادين أن الطائرات الثلاث حلّقت فوق "قلب" العاصمة بغداد، المنطقة الخضراء، التي تضم رئاسة الوزراء، والبرلمان العراقي، والبعثات الدبلوماسية، ووزارة الدفاع وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وعن الهدف من تحليق المسيّرات الأميركية، أفاد مراسل الميادين، بأنه من المحتمل أن تكون هذه الطائرات تقوم بعمليات مسح وتصوير كجزء من التحضير لعمل عدواني على بغداد، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين في الهجوم الذي وقع قبل أيام عند الحدود الأردنية- السورية.