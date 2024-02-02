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عربي-دولي

بشكل شبه كامل.. بوتين يعلن تحديث القوات النووية الروسية

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:42
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الجمعة، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل، بنسبة 95%.


وقال بوتين في كلمته في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اليوم، لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95% وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا".
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وأشار الى أن "ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي".


وأضاف: "سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم".
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