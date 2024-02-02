بشكل شبه كامل.. بوتين يعلن تحديث القوات النووية الروسية

Advertisement

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الجمعة، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل، بنسبة 95%.وقال بوتين في كلمته في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اليوم، لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95% وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا".وأشار الى أن "ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي".وأضاف: "سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم".