رجال أعمال كبار يسقطون في مصر.. ممالك مافيا الدولار والسجائر تتهاوى

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واصلت مصر حملاتها لضبط مافيا السوق السوداء سواء في العملة أو السلع الغذائية والإستراتيجية والنفط، فيما كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.وشنت السلطات المصرية خلال الساعات القليلة الماضية حملات ومداهمات ضد مافيا النقد الأجنبي ، إذ تمكنت السلطات من ضبط 26 قضية خلال يوم واحد حيث ألقت القبض على تجار صغار يعملون لصالح الحيتان الكبار ويقومون بجمع الدولارات من السوق، وشرائها بأرقام كبيرة حيث قدرت قيمة المضبوطات بـ 14,5 مليون جنيه، كما ضبطت السلطات عناصر تشكيل عصابي من تجار النقد الأجنبي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو غرام ومبالغ مالية من العملة الصعبة وبالتحقيق معهم تبين أنهم يعملون ضمن شبكات لصالح تجار ورجال أعمال كبار.وتمكنت السلطات خلال الساعات الماضية من ضبط مسؤول كبير بمدينة بركة السبع بالمنوفية شمال البلاد، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت 105 آلاف لتر من المحروقات للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.كما ضبطت السلطات 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والبيض والأعلاف والسجائر.وضمت قائمة المتورطين أسماء لتجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد ويخفون السلع تمهيدا لرفع أسعارها.وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.(العربية)