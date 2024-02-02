أعلنت حركة "حماس"، الجمعة، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بحث مع الأمين العام لـ"حركة الجهاد" زياد النخالة الاقتراح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أن دراسة المقترح ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب كلياً.

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وأشارت "حماس" في بيان الى أن الجانبين أكدا أيضاً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي "إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الخميس، أن حركة "حماس" تلقت اقتراحاً يشمل هدنة وإطلاق سراح محتجزين "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.