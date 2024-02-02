Advertisement

عربي-دولي

"حماس" و"الجهاد" تبحثان اقتراح وقف النار.. هذا ما اتفقتا عليه

Lebanon 24
02-02-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1159945-638424988780059461.jpg
Doc-P-1159945-638424988780059461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة "حماس"، الجمعة، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بحث مع الأمين العام لـ"حركة الجهاد" زياد النخالة الاقتراح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أن دراسة المقترح ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب كلياً.
Advertisement

وأشارت "حماس" في بيان الى أن الجانبين أكدا أيضاً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي "إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الخميس، أن حركة "حماس" تلقت اقتراحاً يشمل هدنة وإطلاق سراح محتجزين "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:58 | 2024-02-02
14:32 | 2024-02-02
14:04 | 2024-02-02
13:55 | 2024-02-02
13:49 | 2024-02-02
12:59 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24