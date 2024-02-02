عند الإغلاق.. هذا ما سجّلته أسهم أوروبا

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إستقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، بعدما بددت مكاسبها التي تحققت بفضل النتائج الجيدة للشركات أثر بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع.وسجل المؤشر "داكس" الألماني ارتفاعا غير مسبوق خلال الجلسة قبل أن يغلق على زيادة بنحو 0.35 بالمئة.أيضاً، استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي قرب أعلى مستوياته في عامين، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.وصعد سهم شركة "فالوريك" الفرنسية لصناعة أنابيب الصلب 3.1 بالمئة، بعدما قالت الشركة إن نتائج 2023 قد تتجاوز توقعاتها السابقة.وسجل سهم "مرسيدس بنز" أفضل أداء في المؤشر "داكس" مرتفعا 2.0 بالمئة بعد الإعلان عن بيانات تدفقات نقدية مبدئية لأعمالها الصناعية تجاوزت توقعات السوق.وكان سهم "دنسك بنك" الأفضل أداء على المؤشر الأوروبي، إذ قفز بنسبة 8.1 بالمئة بعدما أعلن البنك الدنماركي نتائج الربع الرابع وبرنامج إعادة شراء الأسهم.