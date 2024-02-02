ترودو: نبحث فرض عقوبات على مستوطنين بالضفّة الغربيّة

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أشار رئيسُ الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إلى أنّ حكومته تدرسُ فرض عقوباتٍ على مستوطنين "متطرّفين" في الضفّة الغربيّة، وذلك غداة الإجراء الأميركيّ بحقّ 4 رجال إسرائيليّين متّهمين بالتورّط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينيّة.أضاف للصّحافيّين في واترلو بأونتاريو: "نبحث طريقة التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".