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عربي-دولي

ترودو: نبحث فرض عقوبات على مستوطنين بالضفّة الغربيّة

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:04
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أشار رئيسُ الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إلى أنّ حكومته تدرسُ فرض عقوباتٍ على مستوطنين "متطرّفين" في الضفّة الغربيّة، وذلك غداة الإجراء الأميركيّ بحقّ 4 رجال إسرائيليّين متّهمين بالتورّط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينيّة.
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أضاف للصّحافيّين في واترلو بأونتاريو: "نبحث طريقة التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".
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