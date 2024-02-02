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عربي-دولي

الأوضاع متوترة.. تخبط أميركي حول عملية الردّ العسكرية المرتقبة!

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:32
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قال مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي" إن النقاش داخل البيت الأبيض متوتر بشأن الهجمات المحتملة على جماعات مدعومة من إيران.

وأوضح المسؤول أن النقاشات الدائرة في البيت الأبيض أظهرت قلقا من أن يؤدي الرد الأميركي إلى نشوب صراع واسع.
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وأضاف المسؤول أنه توجد تقديرات بأن الرد الأميركي سيرسل رسالة واضحة لوقف الهجمات ضد مصالح أميركا.
المصدر: الجزيرة نت
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