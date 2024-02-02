Advertisement

عربي-دولي

بعد فشلهم الذريع.. قادة أمنيون إسرائيليون سيعلنون استقالتهم

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1159997-638425082256391886.jpg
Doc-P-1159997-638425082256391886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر عدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، الاستقالة من مناصبهم ويبحثون الموعد المناسب للإعلان عن ذلك، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة.

وأوضحت الهيئة أن هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونان بار ورئيس جهاز المخابرات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا اتخذوا بالفعل قرار الاستقالة.
Advertisement

غير أنها أضافت: "طالما أن القتال في الجنوب والشمال مستمر، فإن هؤلاء المسؤولين يعتزمون البقاء في مواقعهم. لذلك، فمن غير المتوقع استقالتهم في المستقبل القريب".

وكان هاليفي وبار قد أعلنا بشكل منفصل بعد هجوم السابع من تشرين الأول الفائت أنهما يتحملان المسؤولية.

ثم تبعهما هاليفا عندما نشر رسالة أشار فيها إلى ما وصفه بالفشل الاستخباري، وكتب حينها: "أتحمل مسؤولية الفشل، لقد فشلنا في مهمتنا الأكثر أهمية".(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2024-02-02
16:54 | 2024-02-02
16:39 | 2024-02-02
16:38 | 2024-02-02
16:24 | 2024-02-02
16:00 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24