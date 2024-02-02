استمرت لربع ساعة.. طائرات أميركية تقصف مواقع إيرانية داخل دير الزور

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أفادت معلومات أن قصفا جويا طال مواقع تابعة لإيران في ريف الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "غارات يبدو أنها أميركية تستهدف مناطق بين البوكمال والميادين شرقي سوريا".وأضاف أن "طائرات تقصف مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور"، مشيرا إلى أن "الغارات على مناطق شرقي سوريا مستمرة منذ ربع ساعة".