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عربي-دولي

استمرت لربع ساعة.. طائرات أميركية تقصف مواقع إيرانية داخل دير الزور

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:09
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أفادت معلومات أن قصفا جويا طال مواقع تابعة لإيران في ريف الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "غارات يبدو أنها أميركية تستهدف مناطق بين البوكمال والميادين شرقي سوريا".
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وأضاف أن "طائرات تقصف مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور"، مشيرا إلى أن "الغارات على مناطق شرقي سوريا مستمرة منذ ربع ساعة".
 
من جانبها أشارت العربية إلى أن العدد المبدئي للقتلى بلغ 6 إلى حدّ الساعة.

وقبل هذه الغارات بدقائق، ذكرت مصادر عسكرية أميركية أن واشنطن تسيّر طلعات رصد واستكشاف فوق سوريا والعراق.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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