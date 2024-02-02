بالصواريخ الباليستية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف "إيلات"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذها عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية.

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وأكدت القوات المسلحة في بيان للمتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، استمرارها في تنفيذ الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، استجابة لنداءات شعبنا وأمتنا.وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي رداً على جرائم العدوان الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.(المسيرة)