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إقتصاد

تركيا.. حاكمة المصرف المركزي تستقيل من مهامها لهذه الأسباب

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:24
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أعلنت حاكمة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية إركان، استقالتها من المنصب الذي تولّته قبل أقل من عام، وذلك على خلفية اتهامات بمنحها مزايا لعائلتها في المؤسسة.

وجاء في بيان للمسؤولة المالية السابقة في "وول ستريت"، قالت فيه: "طلبت من الرئيس أن يعفيني من مهامي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".
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ووفقاً لوكالة "رويترز"، قالت محافظة البنك المركزي التركي المستقيلة إنها أقدمت على هذه الخطوة لأسباب منها "تشويه السمعة" ولحماية أسرتها.

وفي كانون الثاني الماضي، اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

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