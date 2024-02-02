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عربي-دولي

الحرب السودانية تفاقم الأوضاع الإنسانية.. السودانيون يموتون من الجوع!

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:41
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أنه تلقى تقارير تفيد بوفاة أشخاص جوعا في السودان، حيث يتواصل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يعرقل توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية، بعد 10 أشهر من الحرب.
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وقال برنامج الأغذية إن نحو 18 مليون شخص في أنحاء السودان يواجهون حاليا الجوع الحاد، ويعلق الأكثر احتياجا خلف خطوط القتال.
وقال إيدي روي، مدير البرنامج في السودان: "المساعدات المنقذة للحياة لا تصل لمن هم في أمس الحاجة إليها، ونتلقى بالفعل تقارير تفيد بوفاة أشخاص جوعا".

وتقول الأمم المتحدة إن 12 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع، ونزح أكثر من 10.7 ملايين آخرين.

ويسعى شركاء إقليميون في إفريقيا إلى الوساطة لإنهاء الصراع، فضلا عن السعودية والولايات المتحدة.(سكاي نيوزعربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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