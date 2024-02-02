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عربي-دولي

سوليفان: المستقبل في الشرق الأوسط يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:54
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إعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على المدى الطويل.


وقال سوليفان في مقابلة مع "الحرة"، إن "المستقبل في الشرق الأوسط الذي يجلب السلام والأمن للمنطقة ولإسرائيل يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية".
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وشدد في الوقت ذاته أنه "لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من الحل".


كما أشار إلى أن "حل الدولتين يجب أن يترافق مع ضمان أمن إسرائيل من خلال دمجها في المنطقة إلى جانب جيرانها".
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