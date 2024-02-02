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عربي-دولي

"بنتسيلين" الروسية.. كابوس المدافع الأوكرانية

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:24
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أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيفية اكتشاف مواقع مدافع الجيش الأوكراني بواسطة منظومة "بنتسيلين" الحديثة لاستطلاع المدفعية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إن العمل القتالي للمنظومة الصوتية الحرارية يهدف إلى تحليل الموجات الصوتية والحرارية الواردة إلى أجهزة قياس الصوت والحرارة المحمولة التي ينشرها أفراد طاقم المحطة في محيطها.
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وبفضل الحساسية العالية للمستشعرات الصوتية والحرارية فإن المحطة قادرة على التقاط الأصوات والحرارة الناتجة عن إطلاق النيران من قبل مدافع العدو على مسافة حتى 50 كيلومترا.

وأضاف الناطق أن عدم إرسال المحطة لأية إشعاعات وإشارات خارجية يحد من احتمال اكتشافها من قبل الوسائل اللاسلكية التقنية للعدو.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الحواسيب الموجودة في المنظومة قادرة على تحديد إحداثيات مدفع يقوم بإطلاق النار بشكل دقيق، وذلك بفضل التوزيع الصحيح للمستشعرات الأرضية التي تمتلكها المحطة.

وتقدم المنظومة إحداثيات دقيقة للمدافع إلى مركز القيادة، حيث تتخذ قرارات بتدمير العدو أو مواصلة العمل الرامي إلى تدقيق الإحداثيات والاستطلاع اللاحق لمواقع المدافع.

ويقوم أفراد طاقم المنظومة يوميا بتغيير موقعها، وذلك من أجل التمويه.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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