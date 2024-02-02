سيزور دولاً عربية.. وزير الخارجية الأميركي يحطّ في الشرق الأوسط قريباً

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور منطقة الشرق الأوسط بعد يومين.



Advertisement ولفتت التقارير إلى أن بلينكن سيتناول خلال زيارته مسألة إطلاق سراح الرهائن الموجودين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مع السعي لوقف إطلاق النار هناك. ولفتت التقارير إلى أن بلينكن سيتناول خلال زيارته مسألة إطلاق سراح الرهائن الموجودين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مع السعي لوقف إطلاق النار هناك.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيزور إسرائيل، الضفة الغربية، السعودية، مصر وقطر، مشيرة إلى أنه سيبقى في الشرق الأوسط من الأحد ولغاية الخميس.

