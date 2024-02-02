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عربي-دولي

أكثر من 8 ضربات أميركية تهزّ ليل العراق

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:38
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شنّت الولايات المتحدة، مساء اليوم، غارات على مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا.
 
 
ونقلت "الحدث" عن مصدر أمني عراقي أن "أكثر من 8 ضربات استهدفت مقار للفصائل المسلحة بقضاء القائم الحدودي مع سوريا".
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