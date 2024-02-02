أكثر من 8 ضربات أميركية تهزّ ليل العراق

شنّت الولايات المتحدة، مساء اليوم، غارات على مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا.

ونقلت "الحدث" عن مصدر أمني عراقي أن "أكثر من 8 ضربات استهدفت مقار للفصائل المسلحة بقضاء القائم الحدودي مع سوريا".