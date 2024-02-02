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عربي-دولي

الصراع الرئاسي في تونس تابع.. أحكام وتهم تقصي رجل أعمال ومتهمين آخرين

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:57
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أصدرت دائرة قضائية تونسية، الجمعة، حكما يقضي بسجن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي لمدة ثلاثة أعوام، مع النفاذ العاجل.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بحبس القروي بتهمة تلقي تمويلات أجنبية في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2019.
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وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني؛ إن الحكم على القروي تضمن أيضا حرمانه من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.

ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب " قلب تونس"، وكان مرشحا للرئاسة، وتنافس في الدور الثاني مع الرئيس قيس سعيد، وسبق أن تم إيقاف القروي وحبسه قبل انتخابات الرئاسة في 2019، في ظل حكومة يوسف الشاهد.

وأفاد الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بأن المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة 3 سنوات في القضيّة نفسها، وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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