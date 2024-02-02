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عربي-دولي
أردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً للبنك المركزي
Lebanon 24
02-02-2024
|
17:00
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ذكرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة حفيظة جاية إركان.
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