أردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً للبنك المركزي

ذكرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة حفيظة جاية إركان.

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