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عربي-دولي

أردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً للبنك المركزي

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:00
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ذكرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة حفيظة جاية إركان.
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