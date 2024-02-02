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عربي-دولي

بايدن يحذّر: الرد الأميركي بدأ اليوم وسيستمر

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "هذا المساء وبناء على توجيهاتي نفذت القوات الأميركية ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في مهاجمة القوات الأميركية."
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وأضاف بايدن أن "الرد الأميركي بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها، مشيراً  إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم".
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