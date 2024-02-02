بايدن يحذّر: الرد الأميركي بدأ اليوم وسيستمر

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "هذا المساء وبناء على توجيهاتي نفذت القوات الأميركية ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في مهاجمة القوات الأميركية."وأضاف بايدن أن "الرد الأميركي بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم".