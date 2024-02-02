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عربي-دولي

الجيش العراقي: الضربات الأميركية تهدّد بجرّ العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:06
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ندّد العراق بالضربات الأميركية داخل أراضيه.
وقال الجيش في بيان: "تتعرّض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأميركية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة."
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وأضاف البيان: "إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة."
وقال مسؤول في البنتاغون لـ "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة قامت بتنسيق "لوجستيات" العمليات العسكرية مع الحكومة العراقية.
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