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عربي-دولي

المرصد: 18 قتيلاً موالين لإيران في ضربات أميركية على سوريا

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:17
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قُتل 18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ في ضربات أميركيّة الجمعة في شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أنه كان أشار في حصيلة سابقة إلى سقوط 13 قتيلا.
وأفاد المرصد بأنّ "18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ قُتلوا في ضربات جوّية بشرق سوريا، خمسة منهم في دير الزور"، بعدما قال الجيش الأميركي إنّه شنّ ضربات استهدفت الحرس الثوري الإيراني وجماعات مرتبطة بطهران في سوريا والعراق.
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وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.
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