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البيت الأبيض: أميركا أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية

Lebanon 24
02-02-2024 | 19:06
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قال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شنّ ضربات جوية أمس الجمعة على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية".
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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شنّ الضربات".
وأضاف كيربي أن "الردّ الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة".
وأكد أن "الولايات المتحدة لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أميركيين في الأردن".
وتابع: "لا نسعى إلى حرب مع إيران".
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