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عربي-دولي

بلينكن الى المنطقة الأحد.. هذا أبرز ما يحمله في جعبته

Lebanon 24
02-02-2024 | 22:34
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يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، وفقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
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وأوضح ميلر أن جولة بلينكن هي الخامسة له، وتستمر حتى الثامن من الشهر الحالي، في الشرق الأوسط، منذ هجمات «حماس» ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.

وقال إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين «سيواصل جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق كل الرهائن المتبقّين ويشمل هدنة إنسانية تسمح بإيصال مستدام ومتزايد للمساعدة الإنسانية إلى المدنيين في غزة».

وأضاف أن بلينكن «سيواصل العمل للحيلولة دون توسيع النزاع، مع إعادة تأكيد أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن العاملين لديها وحق حرية الملاحة في البحر الأحمر».

كذلك قال ميلر إن بلينكن «سيواصل أيضاً النقاشات مع الشركاء حول كيفية إقامة منطقة أكثر تكاملاً وسلاماً تشمل أمناً دائماً لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء». (الشرق الأوسط)
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