Advertisement

عربي-دولي

ما هو الشرط الذي تضعه المجر للتصديق على انضمام السويد للناتو؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1160118-638425380208530025.jpg
Doc-P-1160118-638425380208530025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن منح البرلمان التركي، موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
Advertisement
"الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء"
وقال المتحدث باسم الحكومة السويدية زولتان كوفاتش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء السويد".

وقدّمت السويد في أيار 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا التي أصبحت في نيسان 2023 العضو الـ31 في الحلف. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2024-02-03
01:59 | 2024-02-03
01:14 | 2024-02-03
01:08 | 2024-02-03
00:44 | 2024-02-03
00:35 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24