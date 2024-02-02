ما هو الشرط الذي تضعه المجر للتصديق على انضمام السويد للناتو؟

بعد أن منح البرلمان التركي، موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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"الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء"

وقال المتحدث باسم الحكومة السويدية زولتان كوفاتش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء السويد".



وقدّمت السويد في أيار 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا التي أصبحت في نيسان 2023 العضو الـ31 في الحلف. (العربية)