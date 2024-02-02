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عربي-دولي

بالفيديو.. المشاهد الأولى للضربات الأميركية في مدينة القائم بالعراق

Lebanon 24
02-02-2024 | 23:22
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نشرت "سكاي نيوز عربية" المشاهد الأولى للموقع الذي استهدفته الضربات الأميركية في مدينة القائم في العراق وذلك ردا على الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا، يوم 28 كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40.
 
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وأعلن الجيش الأميركي، مساء أمس الجمعة، تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة متحالفة معه، وفق رويترز.

وقال إنه أصاب أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، موضحاً أن المنشآت المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة.

كما أضاف أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.


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