13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيان مُريب ينتشر.. ما حقيقة رد الفصائل العراقية على الضربة الأميركية؟
Lebanon 24
02-02-2024
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ملأت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن رد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا على الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية على مواقع لها.
فقد انتشر كالنار في الهشيم بيان صادر عما بات يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم عدة فصائل عراقية مسلحة، يعلن تبنيها هجوما بالطيران المسير على قاعدة التنف في سوريا.
Advertisement
تاريخ يكشف
وشاركت هذا البيان العديد من الحسابات على تليغرام، مشيرة إلى أنه أتى رداً على الضربات الأميركية فجر اليوم السبت.
إلا أن التدقيق في البيان المتداول يكشف أنه قديم. فعلى الرغم من أن التاريخ أعلاه أشار إلى اليوم السبت، إلا أن التاريخ الهجري الذي ذيل البيان أفاد بأنه صادر في كانون الأول الماضي.
جاء ذلك، بعدما استهدفت قاذفات أميركية أكثر من 85 هدفاً في غرب العراق لاسيما مدينة القائم الحدودية والعكاشات، بالإضافة إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث تتمركز ميليشيات تابعة لإيران ومواقع لفيلق القدس، رداً على هجوم الأردن الأسبوع الماضي.
فيما أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المرتبطة به يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأميركيين.
كما أكد أن "الضربات ستتواصل من أجل محاسبة تلك الميليشيات" التي كانت اتهمتها واشنطن سابقاً بالتورط في استهداف البرج 22 على الحدود الأردنية، والذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين وأصاب أكثر من 40. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
13:38 | 2024-02-02
02/02/2024 01:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
06:55 | 2024-02-02
02/02/2024 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
07:35 | 2024-02-02
02/02/2024 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
03:45 | 2024-02-02
02/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
14:00 | 2024-02-02
02/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:17 | 2024-02-03
بالتفاصيل.. حقائق عن "كتائب حزب الله" العراقية
01:59 | 2024-02-03
تعطي إحداثيات للحوثيين.. هل تُستهدف سفن إيران؟
01:14 | 2024-02-03
بيونغ يانغ تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية "كبيرة للغاية
01:08 | 2024-02-03
انقسامات داخل حماس بشأن الهدنة.. تقرير يكشف ماذا يجري في الكواليس
00:44 | 2024-02-03
غارات جديدة على صعدة.. والحوثي يتهم أميركا وبريطانيا
00:35 | 2024-02-03
سهام الانتقادات تصيب بايدن: انت تخدم ايران
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
03/02/2024 09:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
03/02/2024 09:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
03/02/2024 09:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24