بيان مُريب ينتشر.. ما حقيقة رد الفصائل العراقية على الضربة الأميركية؟

ملأت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن رد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا على الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية على مواقع لها.



فقد انتشر كالنار في الهشيم بيان صادر عما بات يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم عدة فصائل عراقية مسلحة، يعلن تبنيها هجوما بالطيران المسير على قاعدة التنف في سوريا.

تاريخ يكشفوشاركت هذا البيان العديد من الحسابات على تليغرام، مشيرة إلى أنه أتى رداً على الضربات الأميركية فجر اليوم السبت.إلا أن التدقيق في البيان المتداول يكشف أنه قديم. فعلى الرغم من أن التاريخ أعلاه أشار إلى اليوم السبت، إلا أن التاريخ الهجري الذي ذيل البيان أفاد بأنه صادر في كانون الأول الماضي.جاء ذلك، بعدما استهدفت قاذفات أميركية أكثر من 85 هدفاً في غرب العراق لاسيما مدينة القائم الحدودية والعكاشات، بالإضافة إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث تتمركز ميليشيات تابعة لإيران ومواقع لفيلق القدس، رداً على هجوم الأردن الأسبوع الماضي.فيما أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المرتبطة به يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأميركيين.كما أكد أن "الضربات ستتواصل من أجل محاسبة تلك الميليشيات" التي كانت اتهمتها واشنطن سابقاً بالتورط في استهداف البرج 22 على الحدود الأردنية، والذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين وأصاب أكثر من 40. (العربية)