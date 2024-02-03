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عربي-دولي

بطائرات الـF16.. هل شارك الأردن بضربة أميركا؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 00:17
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بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها شنّت بنجاح ضربات انتقامية استهدفت في كل من العراق وسوريا قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران، صدرت تقارير تتحدث عن مشاركة مقاتلات أردنية في العملية.
فقد أفادت التقارير أن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، شاركت في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية ضد الحرس الثوري الإيراني والجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.
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ورجحت التقارير أن يكون ذلك رداً على هجوم الطائرات بدون طيار الذي وقع ضد قاعدة أميركية على الأراضي الأردنية، والتي تعرف بـ"بي 22".

فيما رجحت تقارير سابقة انضمام الطائرات الأردنية إلى العملية، حيث تم تحديد أهداف لها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت بأن دور الأردن غير عادي ويهدف إلى إظهار التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية قد أعلنت نهاية يناير المنصرم، مقتل 3 وإصابة 34 عسكرياً أميركياً في البرج 22، مشيرة إلى أن نحو 350 عسكرياً من سلاحَي البر والجو الأميركيَّيْن ينتشرون في القاعدة، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش. (العربية)
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